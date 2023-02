Bundeswehr beginnt mit Ausbildung ukrainischer Soldaten am Leopard 2

Die Bundeswehr hat am Montag mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2 begonnen. Das teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Berlin mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Ausbildung werde hauptsächlich an der Panzertruppenschule im niedersächsischen Munster stattfinden. Sie solle zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein, um auch die Übergabe "synchronisiert" durchführen zu können. Die Bundesregierung hat der Ukraine 14 Leopard 2A6 zugesagt. Zusätzlich gibt es Ausbildungsprogramme für ukrainische Soldaten, die in Deutschland am Schützenpanzer vom Typ Marder bereits begonnen haben." Quelle: RT DE