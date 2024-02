Bielefeld: Betrunken und ohne Führerschein festgefahren

Am Mittwoch, 14.02.2024, kam eine PKW-Fahrerin betrunken von der Fahrbahn ab und fuhr sich im Rasen fest. Sie besaß keinen Führerschein.

Eine 41-jährige Herforderin befuhr mit ihrem Skoda Superb die A 2 in Richtung Hannover und geriet in Höhe der Raststätte Lipperland Süd ins Schleudern. Sie rutschte mit dem Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kam dort zum Stehen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse fuhr sie sich in dem aufgeweichten Grünstreifen fest.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten an der rechten Fahrzeugseite des grauen PKW frische Unfallschäden fest, die nicht zu dem Unfall Geschehen passten. Bei der Herforderin nahmen die Polizisten Alkoholgeruch und einen schwankenden Gang wahr. Sie gab vor, ihre Papiere vergessen zu haben. Ermittlungen ergaben, dass die 41-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Ein Abschleppwagen barg den Skoda aus dem Graben und transportierte ihn ab. Ein Arzt entnahm der 41-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe.

Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses und Unfallflucht sind eingeleitet.

Aufgrund der nicht mit der Unfallstelle korrespondierenden Schäden an dem PKW sucht die Polizei eine weitere Unfallstelle.

Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Quelle: Polizei Bielefeld (ots)