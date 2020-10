Oberkirch, Appenweier: Jugendliche ertappen mutmaßlichen Fahrraddieb, Eigentümer gesucht

Dem vorbildlichen Verhalten dreier Jugendlicher im Alter von 15 und 16 Jahren ist es zu verdanken, dass Beamte des Polizeireviers Kehl am Dienstagabend einen mutmaßlichen Fahrraddieb dingfest machen konnten. Dem Trio war aufgefallen, wie sich ein Mann am Oberkircher Bahnhof an einem dort abgestellten Fahrrad zu schaffen machte.

Hierbei soll er das Sicherungsschloss des weißen Kinderrads geknackt haben und mit seiner Errungenschaft in einen Zug in Richtung Offenburg eingestiegen sein. Die "heimlichen Detektive" behielten den Verdächtigen weiterhin im Auge, folgten ihm und verständigten parallel dazu die Polizei.

Als der 36-Jährige in Appenweier den Zug verließ und mit dem gestohlenen Velo in Richtung Zimmern fuhr, konnte er kurz nach 21:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Appenweier von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Auf ihn wartet ein Strafverfahren wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls. Das sichergestellte Fahrrad der Marke "D4X" befindet sich nun beim Polizeirevier Kehl und wartet auf seinen rechtmäßigen Eigentümer. Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise zur Identität des Eigentümers geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 mit den Ermittlern in Verbindung. Quelle: Polizeipräsidium Offenburg (ots)