Spontandemo in München gegen Instrumentalisierung von Anschlag

In München haben sich am Donnerstagabend mehrere Hundert Menschen zu einer kurzfristig anberaumten Protestveranstaltung versammelt, um gegen die Instrumentalisierung des Anschlags vom Vormittag zu demonstrieren.

Auf dem Odeonsplatz waren Plakate mit Sprüchen wie "Söder, du pietätsloses Arschloch" oder "AfD Rassist:innen Pack" und Antifa-Fahnen zu sehen.



Am Vormittag war in München ein 24-jähriger Mann mit einem Kleinwagen in eine Verdi-Kundgebung gerast, mindestens 30 Menschen wurden dabei verletzt. Bei dem Mann soll es sich um einen Afghanen handeln, dessen Asylantrag abgelehnt worden sein soll. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur