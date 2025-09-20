Sandlingen: Dachstuhlbrand endet glimpflich

Am Nachmittag des 19. September 2025 wurden die Ortsfeuerwehren Sandlingen und Eicklingen um 14:34 Uhr zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand in den Sandlinger Brüggedamm alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung zu vernehmen. Vor Ort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte einen Brand im Bereich des Dachstuhls, ausgehend vom Spitzboden des Gebäudes, fest. Infolgedessen wurde umgehend eine Brandbekämpfung eingeleitet. Hierbei kamen vorerst vier Strahlrohre im Außenangriff zum Einsatz. Parallel dazu wurde ein Innenangriff unter Atemschutz vorbereitet und die Löschwasserversorgung aus mehreren Wasserentnahmestellen hergestellt.

Durch den schnell eingeleiteten Außenangriff konnte der Brand so weit eingedämmt werden, dass ein Vorgehen unter Atemschutz im Innenangriff in den Spitzboden möglich wurde. Somit konnte im Außenangriff "Wasser halt" gegeben und der Brand erfolgreich im Innenangriff bekämpft werden. Um versteckte Brandnester besser ablöschen zu können, wurde die Dachhaut mit der Wärmebildkamera kontrolliert und stellenweise aufgenommen. Zudem konnte über die geöffnete Dachhaut Brandschutt nach Außen befördert werden.

Nachdem alle Brandstellen abgelöscht und das Gebäude vom Brandrauch befreit wurde, konnte der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp zwei Stunden beendet werden.

Während in Eicklingen noch die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt wurde, wurden die Kräfte aus Sandlingen um 17:32 Uhr erneut zur vorherigen Einsatzstelle beordert. Nach Aussage der Polizei sollte es an einigen Stellen zu kleineren Rauchentwicklungen kommen.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffenen Stellen, konnten jedoch keine weiteren Glutnester ausfindig machen. Der Einsatz konnte somit nach einer Viertelstunde beendet werden.

Hinsichtlich der Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

Quelle: Feuerwehr Flotwedel (ots)