Weinheim: Wenn jede Minute zählt, Einsatzmarathon für Feuerwehr

Ein besonders einsatzreiches Wochenende liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim. Zwischen Freitagvormittag und Sonntagmittag mussten die Einsatzkräfte zu einer Vielzahl von Einsätzen ausrücken, vom harmlosen Fehlalarm bis hin zum schweren Verkehrsunfall auf der Westtangente.

Die Einsatzlagen reichten von technischen Hilfeleistungen über Brände bis hin zur Überlandhilfe bei einem Großbrand in einer Flüchtlingsunterkunft in Viernheim. Nahezu rund um die Uhr waren die ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Einsatz.

Der erste Alarm am Freitagvormittag gegen 11:15 Uhr führte die Weinheimer Feuerwehr zur Zweiburgenschule in Weinheim. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Deospray hatte einen Rauchmelder aktiviert. Kein Feuer, kein Rauch die Anlage wurde von den Feuerwehrabteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen zurückgestellt. Nahezu zeitgleich wurde eine Türöffnung in der Schulstraße gemeldet. Aufgrund des Verdachts auf eine hilflose Person in der Wohnung wurden weitere Einsatzkräfte mit einem zusätzlichen Löschfahrzeug alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die betroffene Person planmäßig außer Haus bei einem Arzttermin war. Beide Einsätze konnten innerhalb kurzer Zeit beendet werden.

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehrabteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen zur Überlandhilfe nach Viernheim gerufen. In einer Flüchtlingsunterkunft in der Industriestraße war es zu einem ausgedehnten Gebäudebrand gekommen, der eine weithin sichtbare Rauchentwicklung verursachte. Die Weinheimer Feuerwehr rückte mit einem kompletten Löschzug an, unterstützte mit einem Atemschutztrupp bei den Nachlöscharbeiten und stellte weitere Atemschutzgeräteträger am Sammelplatz bereit. Zur Versorgung und Umkleidung der Einsatzkräfte wurde auch der Gerätewagen-Transport (GW-T) an die Einsatzstelle gebracht. Nach rund einer Stunde wurden die Kräfte aus dem Einsatz entlassen. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Viernheim sowie den Kräften aus Lampertheim, Hüttenfeld, dem Rettungsdienst und den Hilfsorganisationen verlief wie immer reibungslos und routiniert.

Parallel zur Unterstützung in Viernheim wurden die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr am Freitag zu einem außergewöhnlichen Einsatz in die Ladenburger Straße gerufen. Passanten meldeten ein tiefes Loch im Asphaltbelag. Vor Ort wurde ein circa 40cm großes Loch in der Fahrbahn ausgemacht, bei dem unklar war, ob weitere Unterspülungen drohen. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab, um Passanten und Fahrzeuge vor möglichen Gefahren zu schützen. Nach einer ersten Lageerkundung wurde der Bauhof der Stadt Weinheim verständigt, der ebenfalls zügig vor Ort eintraf. Die Einsatzstelle wurde nach Übergabe an den Bauhof weiterhin gesichert belassen.

Der nächste Einsatz folgte am Freitagabend gegen 22:30 Uhr. In einem Veranstaltungsraum der Alten Druckerei in der Friedrichstraße wurde ein starker Schmorgeruch festgestellt. Der Angriffstrupp ging mit Kleinlöschgerät zur Erkundung vor. Die Ursache konnte schnell lokalisiert werden. Eine defekte Lampe war beim Einschalten in Rauch aufgegangen. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen, die Leuchte fachgerecht demontiert und außerhalb des Gebäudes sicher abgelegt. Nach Belüftung und abschließender Kontrolle konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

Am Samstagvormittag kam es schließlich zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Westtangente. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt, es gab verletzte Personen. Die Feuerwehr Weinheim war mit Kräften vor Ort, übernahm die technische Rettung, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst. Wir haben in einer weiteren Presseinfo ausführlich über den Einsatz berichtet.

Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde erneut eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Diesmal ging es in eine Pension in der Eisleber Straße. Die Feuerwehr rückte mit der Abteilung Stadt und der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen an. Vor Ort stellte sich heraus, dass angebrannte Speisen die Ursache für die Auslösung der Rauchmelder waren. Ein Kochtopf war bereits durch den Bewohner ins Freie gebracht worden. Der betroffene Bereich wurde belüftet und die Anlage zurückgestellt. Während der Maßnahmen kam es zu einer weiteren Auslösung. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Nach einer weiteren Belüftung und Kontrolle war der Einsatz beendet .

Die nächste Alarmierung des Wochenendes folgte am Sonntag kurz nach 11 Uhr. Im Schlehdornweg brannte eine Hecke. Die Polizei war bereits vor Ort. Hier war der Aufenthaltsbereich eines Obdachlosen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten und hatte auf die Hecke übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit zwei Fahrzeugen und führte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Der Verursacher wurde durch die Polizei belehrt.

Die Vielzahl an Einsätzen an nur einem Wochenende zeigt, wie notwendig eine funktionierende und flexible Freiwillige Feuerwehr für die Stadtgesellschaft ist. Es zeigt, wie sehr sie auf ehrenamtliches Engagement angewiesen ist. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim stellt sich diesen Herausforderungen Tag und Nacht, werktags wie am Wochenende freiwillig und mit hoher Einsatzbereitschaft. Alleine schaffen es die Frauen und Männer aber nicht. Deswegen braucht die Weinheimer Feuerwehr Weinheim weiter Verstärkung. Wer Interesse an einer vielseitigen und sinnvollen Aufgabe bei der Freiwilligen Feuerwehr hat, kann sich jederzeit melden. Egal ob Quereinsteiger, Berufstätige, Studierende oder Auszubildende. Jeder kann mitmachen. Kontakt: 06201/82100 Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr oder per Mail [email protected]

Quelle: Feuerwehr Weinheim (ots)