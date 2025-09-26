Lippstadt: Zigarettenautomat in Cappel gesprengt

In der Nacht zu Freitag wurde in Lippstadt-Cappel ein Zigarettenautomat gesprengt. Anwohner des Böbbingwegs hörten gegen 3:30 Uhr einen lauten Knall. Unbekannte Täter hatten einen Zigarettenautomaten, der vor einer dortigen Pizzeria stand, gesprengt. Der Automat wurde durch die Explosion von seiner Befestigung gerissen und blieb auf dem Gehweg liegen.

Ein Zeuge beobachtete im Bereich des Tatorts zwei dunkel gekleidete Personen, die auffallend klein gewesen seien. Diese seien hinter der Pizzeria verschwunden und vermutlich in Richtung Beckumer Straße geflüchtet. Ein weiterer Zeuge gab an, eine auffallend kleine Person gesehen zu haben, die in Richtung Sachsenweg geflüchtet sei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der Sprengung oder den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Quelle: Kreispolizeibehörde Soest (ots)