Ravensburg: Frontalzusammenstoß fordert drei teils lebensgefährlich Verletzte

Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw hat am Donnerstagabend auf der K 7768 zwischen Frickingen und Altheim drei zum Teil lebensgefährlich Verletzte gefordert.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr kurz vor 19.30 Uhr der 69-jährige Lenker eines VW die Altheimer Straße (K 7768) von Frickingen kommend in Richtung Altheim und setzte vor einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen eines Smart an. Während des Überholvorgangs kam ein mit zwei Personen besetzter Subaru entgegen, mit welchem der VW nahezu ungebremst frontal kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 19-jährige Fahrer des Subaru sowie sein 17-jähriger Beifahrer in dem Wagen eingeklemmt und mussten von der alarmierten Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz war, mit technischem Gerät aufwändig befreit werden. Beide Insassen erlitten nach derzeitigem Stand lebensgefährliche Verletzungen und wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit einem aus der Schweiz angeforderten Rettungshubschrauber sowie einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch der 69-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeugwracks mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme wird die K 7768 noch bis in die späten Abendstunden voll gesperrt bleiben.



Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg (ots)