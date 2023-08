Stade: Audi Coupe gerät auf Bundesstraße in Buxtehude in Brand

Am heutigen späten Vormittag gegen kurz nach 11:20 h ist auf der Bundesstraße 73 in Buxtehude aus bisher ungeklärter Ursache ein Auto in Brand geraten.

Eine Autofahrerin hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Der 27-jährige Autofahrer aus Harsefeld hatte während er Fahrt plötzlich Benzingeruch und Rauch festgestellt und das Audi Coupe noch an den Straßenrand gelenkt bevor Flammen aus dem Motorraum sich auf das ganze Fahrzeug ausbreiten konnten. Der Fahrer konnte sein Auto noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der 2. Zug der Feuerwehr Buxtehude rückte an der Unfallstelle an. Den 14 eingesetzten Feuerwehrleuten gelang es dann schnell den Autobrand zu löschen. Der PKW wurde bei dem Feuer total zerstört. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Löscharbeiten kurzfristig gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)