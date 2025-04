Bergheim: Balkonbrand

Bergheim - Am Mittwochabend (2. April) wurde die Feuerwehr Bergheim gegen 21.05 Uhr zu einem gemeldeten Brand auf einem Balkon in Bergheim-Ahe, an der Straße Im Wohnpark, alarmiert. Der Einsatz ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus, wobei sich vor Ort herausstellte, dass Unrat auf dem Balkon in Brand geraten war. Teile des Brandes konnten bereits durch Anwohner gelöscht werden.

Durch einen Trupp mit Kleinlöschgerät konnte das Feuer vollständig abgelöscht werden. Zudem wurde ein Lüfter eingesetzt, um Rauch aus dem Gebäude zu drücken. Unter der Leitung von Einsatzleiter Jürgen Rymarczyk waren insgesamt 40 Einsatzkräfte der Einheiten Ahe, Quadrath und Thorr sowie der hauptamtlichen Wache im Einsatz. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Einsatz war gegen 21:45 Uhr beendet. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Quelle: Feuerwehr Bergheim (ots)