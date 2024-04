Mehrheit der Deutschen fürchtet Angriff Putins auf Nato-Staaten

Eine Mehrheit der Bundesbürger (54 Prozent) geht davon aus, dass Wladimir Putin im Falle eines eventuellen Sieges über die Ukraine auch Länder angreifen wird, die Mitglieder der Nato sind.

39 Prozent der Bundesbürger halten das für ausgeschlossen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Forsa für das "Trendbarometer" der Sender RTL und ntv zeigt. Dass Putin nach einem möglichen Sieg über die Ukraine auch Mitgliedsländer der Nato angreifen würde, glaubt jeweils eine große Mehrheit der Anhänger von SPD (66 Prozent), Grünen (73 Prozent), FDP (61 Prozent) und CDU/CSU (63 Prozent). Von den Anhängern der AfD (72 Prozent) und des BSW (69 Prozent) hält dagegen eine große Mehrheit einen Angriff Russlands auf ein Nato-Mitglied für ausgeschlossen.

In der Debatte um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland spricht sich eine knappe Mehrheit von 52 Prozent dafür und eine Minderheit von 44 Prozent dagegen aus. Mehrheitlich gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sind weiterhin die unter 30- Jährigen (67 Prozent) sowie die Anhänger der Grünen (64 Prozent) und der FDP (57 Prozent). Die stärksten Befürworter einer Wiedereinführung der Wehrpflicht finden sich unter den Anhängern der Unionsparteien (67 Prozent), der AfD (63 Prozent) und dem BSW (60 Prozent). Die Anhänger der SPD sind in dieser Frage gespalten (49 Prozent dafür, 49 Prozent dagegen).

Datenbasis: Für die Erhebung wurden am 5. und 8. April insgesamt 1.009 Bürger befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur