Zweiter Diamant von mehr als eintausend Karat in Botswana entdeckt

Am 1. und am 12. Juni wurden in Botswana außergewöhnlich große Diamanten von einem kanadischen Bergwerksunternehmen entdeckt. Die Regierung in Gaborone klassifiziert die Steine als den viert- und den zweitgrößten ihrer Art, die je ausgegraben wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Botswana ist ein außergewöhnlich großer weißer Diamant entdeckt worden, der 1.174 Karat wiegt. Er wurde am Mittwoch der Regierung in der Hauptstadt Gaborone übergeben. Gefunden wurde er von der kanadischen Firma Lucara am 12. Juni, wie The Guardian berichtet. Die gleiche Firma hatte bereits am 1. Juni einen Diamantenstein von 1.098 Karat entdeckt. Der Direktor Naseem Lahri erklärte stolz: "Hier schreiben wir Geschichte, für uns und für das Land Botswana!" Der zuerst entdeckte Stein gilt jetzt als der viertgrößte seiner Art, der danach entdeckte als der zweitgrößte. Im Jahr 2015 war ein mit 1.109 Karat angegebener Diamant ebenfalls in Botswana gefunden worden. Botswana nimmt den sechsten Platz der Länder mit den ergiebigsten Diamant-Bergwerken ein. In Afrika belegt es den ersten Rang. Der größte je entdeckte Diamant wurde 1905 in Südafrika gefunden. Ein Teil seiner 3.106 Karat wiegenden Masse ziert die britischen Kronjuwelen." Quelle: RT DE