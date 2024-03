Ensdorf: Brandgeschehen im Kraftwerk

Am Freitag, den 01.03.2024, kam es im Bereich des ehemaligen Kraftwerk Ensdorf zu einem Brandgeschehen, in dessen Folge eine starke Rauchentwicklung eintrat.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kam es im Zuge der Vorbereitungsmaßnahmen der geplanten Abrissmaßnahmen am Kraftwerk zu einer Brandentwicklung im Bereich des Block 3. In Folge des Brandgeschehens gerieten unter anderem Kabelreste in Brand, die die starke Rauchentwicklung verursachten. Der Brand konnte durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr abgelöscht werden. Es kam zu keinem Personenschaden, ein Sachschaden entstand ebenso nicht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.



Auf Grund der starken Rauchentwicklung erging eine Warnung an die Bevölkerung, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis (ots)