Ex-Lehrerpräsident Kraus für "striktes Handyverbot" an Schulen

Der langjährige Präsident des Deutschen Lehrerverbands (DL), Josef Kraus, spricht sich dafür aus, digitale Medien stärker zu regulieren. "Ich bin für ein strenges Verbot von Smartphones", sagte Kraus "Ippen-Media".

Und er sei auch dagegen, dass vor der 5. oder 6. Klasse Laptops im Unterricht eingesetzt werden. Kraus war von 1987 bis 2017 DL-Präsident. Seiner Beobachtung nach haben sich Schüler in den vergangenen Jahren verändert. "Die jungen Leute sind heute immer weniger konzentriert, was meiner Meinung nach an den neuen Medien liegt", so Kraus.



Vor der anstehenden Bildungsministerkonferenz am 20. März gibt es unter den Bundesländern Diskussionen über den richtigen Umgang mit digitalen Medien. Mehrere Politiker, darunter Hessens Kultusminister Achim Schwarz (CDU), hatten sich in der Vergangenheit für ein Smartphone-Verbot im Unterricht ausgesprochen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur