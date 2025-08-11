Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Schwelm: Gartenlaubenbrand

Schwelm: Gartenlaubenbrand

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:32 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Die Feuerwehr Schwelm ist seit 20:35 Uhr bei einem Gartenlaubenbrand zwischen Feldstraße und Bandwirker Weg im Einsatz. Um 20:35 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm zu einem Gartenlaubenbrand in die Feldstraße alarmiert.

Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Vor Ort wurde eine Gartenlaube vorgefunden, die bereits in voller Ausdehnung brannte. Auch Bäume waren durch das Feuer betroffen.

Der Zugang zum brennenden Objekt war für die Feuerwehr erschwert, da es nur schwer zu erreichen war. Die Feuerwehr Schwelm baute von zwei Seiten einen Löschangriff auf und verwendete dafür bis zu fünf C-Rohre; etwa 400 m Schlauchleitung mussten dafür verlegt werden.

Das Feuer ist unter Kontrolle und es finden derzeit lediglich noch Nachlöscharbeiten statt.

Die Feuerwehr Schwelm ist bzw. war mit den Löschzügen Stadt und Winterberg und ca. 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte vom Löschzug Linderhausen stellen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an.

Quelle: Feuerwehr Schwelm (ots)

