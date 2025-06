Bielefeld- Schildesche: Diensthündin "Nora" stoppt Einbrecher

Nachdem eine aufmerksame Bielefelderin in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27.06.2025, die Polizei gerufen hatte, fasste ein Diensthund einen Einbrecher.

Eine Anwohnerin der Westerfeldstraße, zwischen der Straße An der Stiftsmühle und der Stiftsfreiheit, schaute gegen 00:10 Uhr aus dem Fenster. Ihr fiel ein Mann auf, der von der Straße aus in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks ging. Als bei der Auslösung des Bewegungsmelders der Unbekannte in den unbeleuchteten Bereich trat und sie einen Lichtschein einer Taschenlampe wahrnahm, rief sie die Polizei.

Die Polizeibeamten erkannten an einem zurückliegenden Gebäude, wo sich der Verdächtige aufgehalten hatte, ein offenstehendes Fenster. Mit der Diensthündin "Nora" durchsuchten sie das Gebäude. In der ersten Etage spürte "Nora" den Einbrecher auf und stelle diesen mit einem Biss in den Oberarm. Die Polizisten nahmen den polizeibekannten 33-Jährigen mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit aus Verl vorläufig fest. In seiner Tasche fand man eine entwendete Stimmgabel, Einbruchswerkzeug sowie eine Schusswaffennachbildung.

Ermittlungen ergaben, dass er in der Vergangenheit bereits durch Einbruchsdelikte sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich aufgefallen ist. Nach der ärztlichen Versorgung wurde der Täter ins Gewahrsam gebracht.

Quelle: Polizei Bielefeld (ots)