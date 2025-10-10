Ermittler gegen Ermittler: Vorwürfe bringen Polizei in Erklärungsnot

Wie die dts Nachrichtenagentur meldet, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt mehrere Objekte im Umfeld von Polizisten durchsucht. Hintergrund sind Vorwürfe übermäßiger Gewaltanwendung. Die Unschuldsvermutung gilt, betonen die Behörden laut dts.

Sichergestellt wurden digitale Daten, Einsatzberichte und private Kommunikationsgeräte. Die Auswertung soll klären, ob Vorschriften verletzt und Körperverletzungsdelikte im Amt vorliegen. Dienstrechtliche Prüfungen laufen parallel zu strafrechtlichen Ermittlungen.

Gewerkschaften mahnen eine sorgfältige und faire Aufklärung an. Bürgerrechtsgruppen drängen auf Transparenz und Schulungen zu Deeskalation. Ergebnisse werden erst nach Auswertung der Beweise erwartet.

Quelle: ExtremNews



