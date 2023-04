Berlin: Mutter vor den Augen ihrer Kinder in BVG-Bus niedergestochen

In Berlin-Gesundbrunnen wurde eine 33-jährige Frau in einem BVG-Bus vor den Augen ihrer Kinder niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt. Die Berliner Polizei veröffentlicht nun eine Beschreibung des Täters. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Berlin-Gesundbrunnen ist eine Frau vor den Augen ihrer Kinder niedergestochen worden. Die Tat ereignete sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr in einem BVG-Bus. Nach Polizeiangaben war die 33-Jährige in der Buslinie 327 in der Reinickendorfer Straße in Richtung Schönholz unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Mann mit einem Messer auf die Frau einstach. Als Fahrgäste der Frau zur Hilfe kamen, flüchtete der Täter an der Haltestelle Nauener Platz in unbekannte Richtung.

Einer Polizeisprecherin zufolge wurde die lebensgefährlich verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie notoperiert. Ihr Zustand ist nach Angaben der Polizei zurzeit stabil. Die Töchter bleiben in der Obhut ihrer Familie. Die Erste Mordkommission des Landeskriminalamtes hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Der Bus wurde beschlagnahmt und wird von Kriminaltechnikern intensiv auf Spuren des Täters untersucht. Außerdem werden die Überwachungsvideos der BVG ausgewertet. Eine Polizeisprecherin sagte:

"Zeugen, die etwas zum Tathergang oder dem Fluchtweg des Täters sagen können, werden gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen, falls sie sich noch nicht gemeldet haben."

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei eine Täterbeschreibung. Der Täter war demnach von kräftiger Gestalt und hat einen dunklen Vollbart. Bei der Tat trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans sowie dunkle Schuhe mit weißem Sohlenrand und dunkler Sohle.

Die Ermittler wollen nun wissen: Wer war Fahrgast in dem Bus der Linie 327 in Richtung Schönholz und hat kurz vor der Haltestelle Nauener Platz Beobachtungen gemacht und diese noch nicht der Polizei mitgeteilt? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem versuchten Tötungsdelikt machen? Hinweise nimmt die Erste Mordkommission des Landeskriminalamtes und jede andere Polizeidienststelle entgegen."

Quelle: RT DE