Glandorf: Hochsitz bei Brand vollständig zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Am Samstag gegen 16 Uhr geriet im Bereich Im Hagen in Glandorf ein Hochsitz in Brand. Das Feuer erfasste die gesamte Holzkonstruktion, die vollständig zerstört wurde. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Glandorf und Schwege löschten schließlich die Flammen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit nicht vor.

Unmittelbar vor Ausbruch des Feuers wurde im Umfeld eine verdächtige männliche Person beobachtet, die mit einem Fahrrad unterwegs war. Die Person wird wie folgt beschrieben:



- etwa 45 Jahre alt - dunkle, kurze Haare, seitlich anrasiert - schwarze Bekleidung - schwarzer Rucksack - dunkle Sonnenbrille mit gelbem Rand und Bügeln - schwarzes Pedelec (Mountainbike)

Die Polizei Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit alle in Betracht kommenden Ursachen. Auch Zusammenhänge zu weiteren Bränden aus der jüngeren Vergangenheit werden geprüft.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen oder zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 bei der Polizei Georgsmarienhütte zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Osnabrück (ots)