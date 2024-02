Rheinhausen: Verkehrsunfall beim Wendemanöver - drei Verletzte

Nach einem Halt am Straßenrand und einem anschließenden Wendemanöver auf der Krefelder Straße kollidierte am Samstagabend (10. Februar, 22:55 Uhr) der Fahrer (30) eines Opel Corsa mit einem von hinten ankommenden Audi. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde das Auto des 30-Jährigen so schwer beschädigt, dass der Fahrer eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit werden musste.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde er vor Ort durch einen Notarzt behandelt. Der Audi-Fahrer (18) und dessen Beifahrer (16) wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Auch ein drittes Auto, das am Straßenrand parkte, wurde beschädigt. Alle Unfallbeteiligten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden.

Quelle: Polizei Duisburg (ots)