Berg: Vollsperrung B9 nach Lkw-Unfall

Eine mehrstündige und aktuell andauernde Vollsperrung der B9 bei Berg und Sachschaden in einem vermutlich hohen 5-stelligen Bereich sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am heutigen Dienstag, den 02.09.2025, um 18:40 Uhr.

Demnach kam der Fahrer eines Sattelzuges im Bereich der Kreuzung B9 / K22 über den Mittelstreifen in den Gegenverkehr und der dort befindliche Sattelzug musste ausweichen, kam in die Bankette, stürzte um und kam auf der Seite auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der Fahrer des umgekippten Sattelzuges wurde hierbei nur leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Da der umgekippte Sattelzug mit Glas vollbeladen war, dauert die Bergung aktuell noch an. Die B9 wird voraussichtlich noch bis 23:00 Uhr voll gesperrt sein. Eine Umleitung ist zwischenzeitlich ausgeschildert.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)