Xanten: Brand in Scheune

Samstag, 23.09.2023, 17:38 Uhr - "Bauernhofbrand" lautete das Alarmierungsstichwort für die Einheiten aus Lüttingen, Xanten-Mitte, Wardt und Birten am frühen Samstagabend.

An der Pantaleonstraße in Lüttingen waren aus ungeklärter Ursache zwei Strohballen in einer Scheune in Brand geraten.

Sofort wurde von einem Trupp(zwei Feuerwehramgehörige) unter schwerem Atemschutz ein C-Rohr(100L/Min) vorgenommen. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Parallel wurde vor dem Gebäude ein Löschangriff über die Drehleiter vorbereitet, der jedoch nicht erforderlich wurde.

Im weiteren Verlauf wurde das Brandgut aus der Scheune entfernt und im Freien umfassend abgelöscht. Insgesamt kamen hierbei drei C-Rohre und sechs Trupps zum Einsatz.

Abschließend wurde das Gebäudeinnere mittels Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach rund drei Stunden beendet werden.

Quelle: Feuerwehr Xanten (ots)