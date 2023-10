Koblenz: Diebstahl einer Schiffsglocke

In der Nacht auf den heutigen Samstag (07.10.2023) kam es zu einem Diebstahl auf einem Fahrgastkabinenschiff. Dieses lag am Moselufer am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz unterhalb der Balduinbrücke still.

Eine auf dem Oberdeck befindliche, mit einem Schloss gesicherte, ca. 50 kg schweren aus Kupfer bestehenden Schiffsglocke wurde durch bislang unbekannte Täter entwendet. Diese muss aufwändig vom Schiff abtransportiert worden sein. Weiter drangen der oder die unbekannten Täter in das Schiffsinnere ein und entwendeten Getränkeflaschen und ein Tablet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Station Koblenz unter der Rufnummer 0261-972860 zu melden. Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (ots)