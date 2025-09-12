Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sittensen: Wechselrichter fängt Feuer

Sittensen: Wechselrichter fängt Feuer

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Der Wechselrichter, der immer wieder brannte Bild: Feuerwehr
Der Wechselrichter, der immer wieder brannte Bild: Feuerwehr

Vier Minuten vor dem bundesweiten Probealarm um 10:56 Uhr wurden die digitalen Meldeempfänger der Sittenser Feuerwehr ausgelöst. Grund war ein Brand in einem Wechselrichter einer Photovoltaikanlage bei einem Logistikzentrum in der Hansestraße. Laut erster Meldung sollte das Feuer bereits gelöscht sein, sodass die Feuerwehr lediglich eine Nachkontrolle durchführen sollte.

Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, dass der Wechselrichter immer wieder neu entflammte. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung vor. Im weiteren Verlauf wurde die Drehleiter der Feuerwehr Zeven hinzugezogen. Nachdem die Anlage schließlich stromlos geschaltet worden war, erlosch das Feuer von selbst. Ein Löschangriff war nicht mehr notwendig, ein C-Rohr wurde lediglich in Bereitstellung gehalten.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Quelle: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) (ots)

