Komplize von Thomas Drach nach Deutschland ausgeliefert: Eugen W. in U-Haft in Düsseldorf

Nach den Überfällen auf Geldboten in Köln und Frankfurt/Main zwischen 2018 und 2019 ist neben dem Haupttatverdächtigen Thomas Drach auch einer seiner beiden mutmaßlichen Komplizen aus den Niederlanden an die Kölner Behörden überstellt worden. Dies bestätigte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Nach Informationen der Zeitung sitzt der 52-jährige Niederländer in der JVA Düsseldorf in Untersuchungshaft. Eugen W. soll laut den Ermittlungen der Kölner Polizei beim Überfall am Flughafen Köln/Bonn im März 2019 den Fluchtwagen an den Tatort herangefahren und die erbeuteten Geldkassetten entgegengenommen haben. Bei der Tat in Frankfurt soll W. das Fluchtauto bereitgestellt haben.

Die Staatsanwaltschaft plant indes, Thomas Drach demnächst eine Speichelprobe zu entnehmen, um seine DNA mit den Spuren von den Tatorten abzugleichen. Drachs Verteidiger Andreas Kerkhof hält die Beweislage gegen seinen Mandanten indes für "äußert dürftig", wie er sagt. "Ich halte ihn für unschuldig."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)