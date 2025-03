Zoll-Großrazzia bei Bauunternehmen: Wohnungen durchsucht Vermögenswerte beschlagnahmt Haftbefehle beantragt

Heute Morgen (11.03.2025) haben 200 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei mehrere Wohn- und Geschäftsräume eines Bauunternehmens in Tübingen durchsucht und drei Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorläufig festgenommen.

Der Tätergruppe wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum rund 300 Arbeitskräfte aus der Türkei illegal nach Deutschland gebracht und auf Baustellen beschäftigt zu haben. Die Höhe der bisher ermittelten Schadensbeträge am Sozialversicherungs-aufkommen und am Beitragsaufkommen zur Sozialkasse Bau betragen 2,5 Millionen Euro.

Die vermeintlich zugrundeliegenden Werkverträge mit einer türkischen Firma waren nur vorgeschoben - ein dortiges am Markt tätiges Unternehmen gibt es nicht. Dem heutigen Zugriff vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Ulm, die teilweise verdeckt und über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren liefen. Seit 6.00 Uhr am Morgen sind neben Zoll-Ermittlern auch Spezialkräfte der Polizei sowie ein Bargeldspürhund und IT-Forensik-Teams des Zoll im Einsatz. Zeitgleich laufen Kontrollen auf mehreren Baustellen des Unternehmens in Baden-Württemberg und Niedersachsen.

Die Maßnahmen dauern an.

