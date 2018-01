48-Jähriger in Niederbayern mit Messerstich getötet

Im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen ist am Sonntagabend ein 48 Jahre alter Mann mit einem Messerstich getötet worden.

Der Angriff hatte sich auf einer Party ereignet, teilte die Polizei am Montag mit. Der 48-Jährige verstarb noch am Tatort. Über den genauen Tatablauf und die Hintergründe der Tat lagen nach Angaben der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen, er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, so die Beamten weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur