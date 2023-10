Saal: Lagerhalle in Vollbrand

Am Donnerstag, dem 05.10.2023 gegen 07:30 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Lagerhalle (Stroh) in Hermannshof bei Saal gemeldet. Die Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird angeraten Türen und Fenster im Umkreis geschlossen zu halten. Die Landesstraße 211 ist am Einsatzort vollgesperrt. Umleitungen sind über angrenzender Dörfer nur bedingt möglich, da es sich zumeist um einspurige Wege handelt - eher über Saal.

Ein Einstürzen der etwa 30 Meter breiten und 60 Meter langen Halle konnten sie nicht mehr verhindern. Es wird versucht das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen, was mutmaßlich noch über den heutigen Tag hinaus andauern wird. Auf dem Dach der Lagerhalle befand sich eine Photovoltaikanlage (etwa 100 kw peak), in der Lagerhalle etwa 3000 Quaderballen Stroh. Der Gesamtschaden wird auf einen oberen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei befindet sich in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Es ist angedacht einen Brandursachenermittler einzusetzen. Quelle: Polizeiinspektion Stralsund (ots)