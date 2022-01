Die „Spaziergänge“ in Video und Foto: Bewegendes Bildmaterial von den Kundgebungen

Es waren laut Berichten kritischer Medien mehrere hunderttausend Menschen, die deutschlandweit gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Insgesamt sind in den einschlägigen Telegramkanälen 1.568 Spaziergänge und Demonstrationen allein für den Montag gemeldet worden – so viele Orte wie nie zuvor an den Montagsdemonstrationen.



Der Fotograf Alexander Heil, dessen Bildband „Freiheit in der Krise“ ich wärmstens empfehle, hat vom „Spaziergang“ in Paderborn bewegende Bilder geschossen. Sie stehen in krassem Gegensatz zu dem Narrativ von „Rechtsextremen“ und radikalen „Covid-Leugnern“, welches die Politik und die großen Medien nicht müde werden zu erzeugen. Hier eine kleine Auswahl (siehe Bilder).



Ich empfehle Ihnen sehr, sich auf der Seite von Alexander Heil hier die gesamte Bildergalerie anzusehen – sie ist es definitiv wert.

Thomas Hofmann aus meinem Team hat für meine Seite auch wieder ein sechsminütiges Video mit interessanten Bewegtbildern von den Protesten zusammengeschnitten. Auch diese Auswahl lege ich Ihnen sehr ans Herzen:





Quelle: Reitschuster