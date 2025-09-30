Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Duisburg: Gütermotorschiff rammt Brücke - Schiffsführer leicht verletzt

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 16:02 durch Sanjo Babić
Bild: Wasserschutzpolizei Minden
Am Dienstagmorgen (30. September, gegen 6:10 Uhr) ist ein Gütermotorschiff - offenbar wegen einer Fehleinschätzung des Schiffsführers (43) - mit dem Steuerhaus gegen eine Brücke in der Nähe des Osnabrücker Hafens (Höhe km 13,6) gestoßen. Das Schiff war vom Hafen über einen Stichkanal in Fahrtrichtung Hannover unterwegs.

Bild: Wasserschutzpolizei Minden
Einsatzkräfte der Osnabrücker Polizei sperrten daraufhin die Brücke. Weil der 43-Jährige sich bei der Kollision am Bein verletzte, verständigten die Einsatzkräfte für die ambulante Behandlung einen Rettungswagen.

Ein hinzugezogener Statiker gab letztendlich Entwarnung: Weder die Brücke noch die darunter verlaufenden Gas- und Wasserleitungen wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Durch den Aufprall gelangten keine Gefahren- oder Schadstoffe ins Wasser. Das Steuerhaus wurde durch die Kollision nahezu vollständig zerstört.

Beamte der Wasserschutzpolizeiwache Minden nahmen den Unfall auf, legten das Schiff fest und schrieben eine Schiffsunfallanzeige. Hinweise darauf, dass der Schiffsführer oder sein Steuermann Alkohol getrunken haben, liegen nicht vor.

Quelle: Polizei Duisburg (ots)

