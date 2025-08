Wetterau: Wem gehört der Cruiser? Ebay mit Pfefferspray und mehr

Die Polizei in Friedberg bittet bei der Suche nach dem Besitzer eines Fahrrades um Mithilfe. Das hellblaue Bike in Form eines sogenannten "Cruisers" vom Hersteller "Prophete" hat einen Gepäckträger am Vorderrad montiert und verfügt über einen hellbraunen Ledersattel.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass das Fahrrad gestohlen wurde und suchen nach dem Besitzer. Wer kann Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedbert unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: E-Bay Deal endet mit Pfefferspray

Ein versuchter Raub auf dem Parkplatz vor dem Bad Nauheimer Bahnhof beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei. Die Ermittler aus Friedberg suchen Zeugen und bitten um Mithilfe.

Am Montagabend (04.08.2025), zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr, hatte sich das Opfer dort mit den zwei Tätern getroffen. Ausgemacht war das Treffen über die Aktions- und Verkaufsplattform "e-bay", bei dem der Verkauf von 500 Euro-Banknoten mit Sammlerwert abgeschlossen werden sollte. Als Kaufinteressenten traten zwei Männer auf, die gegen 22.00 Uhr am Parkplatz des Bahnhofs eintrafen. Einer der Täter nahm auf dem Beifahrersitz des schwarzen siebener BMWs des Opfers Platz, sein Komplize saß im Fond der Limousine. Nach Begutachtung der Banknoten kam das Geschäft nicht zustande. Der unbekannte Beifahrer verließ den Wagen, ebenso sein Mittäter im Fond. Plötzlich stand einer der Männer an der offenen Scheibe der Fahrertür, griff hindurch und wollte dem Opfer offensichtlich die Tasche - in der sich die Banknoten befanden - entreißen. Dies Misslang, worauf der Unbekannte einen Schritt zurücktrat, ein Pfefferspray zückte und in Richtung des Opfers sprühte. Geistesgegenwärtig startete das Opfer den Motor seines BMW und fuhr davon. Die beiden Männer flohen.

Derjenige Täter, der zunächst auf dem Beifahrersitz saß, ist nach Einschätzung des Opfers nordafrikanischer Abstammung, war zwischen 185 und 190 cm groß, von schlanker Statur und hatte dunkle kurze schwarze Haare. Er trug ein hinten zugeknotetes schwarzes Kopftuch, ein sogenanntes "Bandana". Zudem war er mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer dunklen Jeans bekleidet. Dessen Komplizen beschreibt das Opfer als dunkelhäutig, ca. 170 cm groß, von sportlicher Statur mit kurzen schwarzen Haaren und dunklen Augen. Er trug ein dunkles Oberteil, dunkelblaue Jeans und sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Personen am Montagabend, zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr, auf dem Parkplatz am Bahnhof beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität der beiden Männer machen? - Wo ist das Duo am Montagabend noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Ober-Mörlen - Langenhain-Ziegenberg: Rettungswagenbesatzung angegriffen

Heute um kurz nach Mitternacht kam eine Streife der Butzbacher Polizei einer Rettungswagenbesatzung zuhilfe. Die Sanitäter waren gegen 00.10 Uhr von einem Butzbacher gerufen worden. Er hatte mit seinem Wagen am Straßenrand gestoppt, als plötzlich eine junge Frau die Beifahrertür seines Wagens öffnete, Platz nahm und sich kurz darauf im Wagen erbrach. Die Rettungssanitäter nahmen sich der 24-Jährigen an und untersuchten sie im Rettungswagen. Dort begann die mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Frau sie anzugreifen. Ein Sanitäter trug Kratzer im Gesicht davon, sein Kollege erlitt Prellungen durch Tritte. Die Streife begleitete den Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo die in Ober-Mörlen lebende Frau ärztlich versorgt wurde. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.

Quelle: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle (ots)