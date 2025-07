Beverstedt-Wollingst: Verkehrsunfall auf der L128 im Bereich Wollingst - Schutzengel aktiv

Am heutigen Dienstagvormittag kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 128 zwischen Osterndorf und Wollingst.

Ein 42-jähriger Mann aus Ottersberg war hierbei mit seinem LKW samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Durch den Unfall wurden er sowie sein 55-jähriger Beifahrer aus Sittensen leicht verletzt.

Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstanden enorme Sachschäden. Für die Bergung ist die Fahrbahn derzeit noch voll gesperrt. Die Sperrung wird vermutlich noch bis in die frühen Abendstunden andauern.



Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)