Bremerhaven: Aus Maschendrahtzaun befreit: Polizei rettet verletzten Greifvogel

Weil sich ein Greifvogel in einem Zaun verfangen hatte, wurden am heutigen Montagvormittag, 30. Oktober, Einsatzkräfte der Polizei zu einer Sportanlage im Bremerhavener Ortsteil Bürgerpark gerufen.

Auf dem Gelände an der Georg-Büchner-Straße hatte gegen 9.30 Uhr ein 66-jähriger Mann den im Zaun festhängenden Vogel entdeckt und die Polizei alarmiert. Den hinzugerufenen Beamten gelang es gemeinsam mit dem zuständigen Gärtner, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. In die Freiheit konnte der Greifvogel - ein Mäusebussard - aber vorerst noch nicht wieder entlassen werden: Er hatte sich eine Wunde im Bereich eines Flügels zugezogen. Aus diesem Grund ging es für den Bussard erst einmal mit dem Streifenwagen zum Polizeirevier. Von dort informierten die Polizisten einen Falkner aus dem Bremerhavener Umland, welcher dann das Tier in seine Obhut nahm.

Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)