Meiste geflüchtete Ukrainer in Deutschland wohnen in Privatwohnungen

Weiter berichtet RT DE: "Nur neun Prozent leben in Gemeinschaftsunterkünften. Dies ist eins der Ergebnisse der Studie "Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland", die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.

Von den Befragten in Privatwohnungen lebten 60 Prozent allein, 26 Prozent zusammen mit Familien und Freunden und der Rest zusammen mit anderen Personen. "Es zeigt sich, dass sich die deutliche Mehrheit in Deutschland willkommen fühlte", so Nina Rother vom BAMF-Forschungszentrum. Dies gelte unabhängig von Alter und Geschlecht und spiegele die "hohe Willkommenskultur und Solidarität" in Deutschland wider.

Die Untersuchung wurde vom Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) und dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erstellt.

Die Erhebung ist nach Angaben der Autoren repräsentativ für Menschen, die zwischen dem Kriegsbeginn am 24. Februar und Anfang Juni 2022 nach Deutschland gekommen sind."

Quelle: RT DE