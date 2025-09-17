Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Oldendorf: 25-jähriger Polofahrer bei Unfall schwer verletzt

Oldendorf: 25-jähriger Polofahrer bei Unfall schwer verletzt

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am heutigen Nachmittag gegen 16:15 ist es auf der Kreisstraße 72 in der Gemarkung Oldendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 25-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Bild: Polizei
Bild: Polizei
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Der Fredenbecker war zu der Zeit mit seinem VW-Polo auf der K72 in Richtung Heinbockel unterwegs. In einer Kurve geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sein Auto prallte gegen einen Straßenbaum und der 25-jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von den angerückten Feuerwehrleuten aus Oldendorf, Heinbockel und Himmelpforten aus dem Wrack befreit werden.

Nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und den Rettungsdienst aus Himmelpforten wurde er von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 67 aus Itzehoe mit schweren Verletzungen in eine Hamburger Klinik geflogen.

Die Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Polo wurde bei dem Unfall total zerstört, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die K 72 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rinne in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige