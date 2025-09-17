Oldendorf: 25-jähriger Polofahrer bei Unfall schwer verletzt

Am heutigen Nachmittag gegen 16:15 ist es auf der Kreisstraße 72 in der Gemarkung Oldendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 25-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Der Fredenbecker war zu der Zeit mit seinem VW-Polo auf der K72 in Richtung Heinbockel unterwegs. In einer Kurve geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sein Auto prallte gegen einen Straßenbaum und der 25-jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von den angerückten Feuerwehrleuten aus Oldendorf, Heinbockel und Himmelpforten aus dem Wrack befreit werden.

Nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und den Rettungsdienst aus Himmelpforten wurde er von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 67 aus Itzehoe mit schweren Verletzungen in eine Hamburger Klinik geflogen.

Die Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Polo wurde bei dem Unfall total zerstört, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die K 72 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)