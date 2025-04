Sonsbeck: Technische Rettung nach Verkehrsunfall

Donnerstag, 24.04.2025, 16:58 Uhr, Einsatz 030/2025 - Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge aus der Sonsbecker Straße in Veen wurden zwei Personen verletzt. Ein Fahrer musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Am frühen Donnerstagabend wurden die Einheiten Sonsbeck und Hamb der Feuerwehr Sonsbeck, der Rettungsdienst und die Polizei mit dem Meldebild "H3Y Person eingeklemmt" zunächst zum Grunewaldweg im Hamb alarmiert. Durch weitere Anrufe stellte sich heraus, dass sich die Einsatzstelle im Kreuzungsbereich Weseler Straße und Hammerstraße befinden sollte. Die gerade ausrückenden Einsatzkräfte wurden hierhin umgeleitet. Gefunden wurde die Einsatzstelle schließlich einige hundert Meter weiter auf der Sonsbecker Straße in Veen kurz hinter der Gemeindegrenze. Der Einsatz wurde im Folgenden von der Feuerwehr Sonsbeck abgearbeitet.

Im Kurvenbereich waren zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidiert. Ein Fahrer befand sich noch in seinem Fahrzeug und war schwer verletzt, jedoch nicht eingeklemmt. Der zweite Fahrer hatte sein Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen können und war ebenfalls verletzt.

Durch die Feuerwehr Sonsbeck erfolgte die Erstversorgung der verletzten Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und anschließend die Befreiung mit hydraulischem Rettungsgerät. Weiterhin wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt und die Batterien der Unfallfahrzeuge wurden abgeklemmt.

Zur notärztlichen Versorgung und Transport in ein überregionales Traumazentrum landete der Rettungshubschrauber Christoph 9 an der Einsatzstelle. Der Fahrer des zweiten PKW wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die Sonsbecker Straße bzw. Weseler Straße musste für die Rettungsarbeiten und die anschließende Verkehrsunfallaufnahme der Polizei vollständig gesperrt werden. Der Einsatz von ca. 40 Einsatzkräften der Feuerwehr war um 18:25 Uhr beendet.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck (ots)