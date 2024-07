Queidersbach: Wer vermisst ein Huhn?

Einem aufmerksamen Autofahrer fiel am frühen Montagmorgen ein Huhn in der Straße "Am Falkenstein" auf. Da das Tier am Ortsausgang auf der Straße umherlief und augenscheinlich nicht wusste wo es hin soll, nahm der Fahrer das Federvieh mit und brachte es zum Altstadtrevier nach Kaiserslautern.

Dort übergaben die Beamten den Ausreißer an die Tierrettung. Falls der Eigentümer sein Huhn wiedererkennt, wird er gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 anzurufen.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)