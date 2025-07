Leipzig: Das ist kein dummer Jungen Streich mehr - Jugendliche werfen Teil eines Baumstammes in den S-Bahnhaltepunkt

Jugendlichen Übermut kann man das wohl nicht mehr nennen, was mehrere Jugendliche in der Nacht von Freitag zum Samstag am S-Bahnhaltepunkt Wilhelm- Leuschner- Platz getan haben.

Kurz vor drei Uhr trugen zwei junge Männer einen ca. 1-Meter großen Baumstamm in den Haltepunkt und stellten ihn auf den Treppenabsatz. Anschließend stießen zwei weitere männliche Personen zu den Beiden. Plötzlich erkannten sie die Überwachungskamera und ließen von ihrem Vorhaben ab. Allerdings schienen die Vier nicht alleine zu sein, denn kurze Zeit später tauchte eine junge Frau auf und warf den Baumstamm die Treppe hinunter. Dieser blieb dann auf dem Treppenabsatz liegen. Nach ihrer Tat verschwanden die Jugendlichen unerkannt. Zum Glück waren zu diesem Zeitpunkt keine Personen im Haltepunkt, so dass niemand verletzt wurde. Die Bundespolizei Leipzig ermittelt in diesem Fall zunächst wegen Sachbeschädigung und wertet die Bilder der Überwachungskamera aus. Quelle: Bundespolizeiinspektion Leipzig (ots)