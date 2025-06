Gutachten zu Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt liegt vor

Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg hat das vorläufige forensisch-psychiatrische Gutachten zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vom 20. Dezember 2024 erhalten. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Der Gutachter hatte sein Urteil bereits am 6. Juni erstellt. Die Staatsanwaltschaft will in ihrer Abschlussverfügung nähere Angaben zum Inhalt machen. Diese soll noch im Sommer vorliegen.



Der Haftbefehl gegen den Beschuldigten bleibt bestehen. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht keinen Anlass, ihn in einen einstweiligen Unterbringungsbefehl umzuwandeln.

Quelle: dts Nachrichtenagentur