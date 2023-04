Hofheim: Raub in S-Bahn durch 15-jährigen

Am Samstagabend kam es in Bad Soden in der S3 in Richtung Frankfurt zu einem Raub, bei dem einem 15-Jährigen von einem anderen Jugendlichen die mitgeführte Umhängetasche gewaltsam abgenommen wurde. Das Opfer war mit einem Freund in Bad Soden in die Bahn gestiegen, als sich kurz danach zwei weitere Jugendliche, 14 und 15 Jahre alt zu ihnen setzten.

Der 15-Jährige habe dann unter der Anwendung von Gewalt dem Geschädigten die Tasche abgenommen. Der Geschädigte und sein Freund konnten danach an der Haltestelle Sulzbach Nord die Bahn verlassen und die Polizei verständigen. Diese leitete umfangreiche Maßnahmen ein. Unter Einbindung der Bundespolizei wurde an mehreren nachfolgenden Haltestellen nach den Tätern gefahndet und durch Einsatzkräfte auch das Innere der Bahn kontrolliert.

Im Rahmen des Einsatzes konnte eine Person festgenommen werden, auf den die Beschreibung eines der zwei Täter passte; ein 14-Jähriger. Im weiteren Verlauf ergaben sich dann Hinweise auf den mutmaßlichen 15-jährigen Haupttäter. Nach einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden Einsatzkräfte dann bei ihm zu Hause vorstellig. Für weitere polizeiliche Maßnahmen erfolgte eine Festnahme. Anschließend wurde der Jugendliche auf eine Polizeistation gebracht und nach Beendigung der Maßnahmen an seine Mutter übergeben. Die weiteren Maßnahmen zur Ermittlung des genauen Tatablaufs und den Tatbeteiligungen der einzelnen Personen hat die Kriminalpolizei übernommen. Quelle: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen (ots)