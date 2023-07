Wetter: Vermisste Person am Harkortsee und gemeldete Rauchentwicklung aus Gebäude

Auch der Sonntag blieb für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) nicht ruhig. Um 18:10 Uhr wurde der Löschzug 2 (Volmarstein/Grundschöttel) zu einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einem Gebäude in die Borsigstr. alarmiert. Nach kurzer Erkundung konnte zum Glück festgestellt werden, dass diese durch einen Grill im Aussenbereich hervorgerufen wurde, woraufhin der Einsatz als "Alarm in guter Absicht" für die 21 Einsatzkräfte abgebrochen werden konnte.

Weiter ging es dann direkt um 19:10 Uhr für die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein mit dem Einsatzstichwort "Person im Wasser" am Harkortsee. Auf Anforderung der Feuerwehr Hagen wurde hier bei einer Personensuche unterstützt, da auf Hagener Seeseite ein unbemanntes Motorboot im Uferbereich aufgefunden wurde und vermisste Personen nicht ausgeschlossen werden konnten.



Ebenfalls im Einsatz waren hier die DLRG Ortsgruppe Wetter (Ruhr) mit 3 Booten, der THW Ortsverband Wetter (Ruhr) mit der Fachgruppe Wassergefahren und 2 Booten, die Feuerwehr Witten mit Rettungstauchern, die Fachgruppe Drohne der Feuerwehr Gevelsberg, die Rettungshundestaffel aus Iserlohn sowie die Polizei mit einem Hubschrauber und Streifenwagen. Weiterhin befanden sich ein Rettungswagen und eine Notärztin im Bereitstellungsraum. Von den Einsatzkräften auf Wetteraner Seite wurde das Ufer von der Seeseite, der See selbst sowie der Obergraben abgesucht. Hierbei kam auch das SAR-Sonar des THW zum Einsatz. Der Polizeihubschrauber sowie die Drohne suchten mittels Wärmebildkamera den Bereich aus der Luft ab. Über das Mehrzweckboot des THW wurde zudem ein Suchhund der Feuerwehr Iserlohn eingesetzt, welcher speziell für die Personensuche in Gewässern ausgebildet ist. Nachdem alle Möglichkeiten zu keinen weiteren Erkenntnissen führten, wurde der Einsatz um 23:00 für die Kräfte auf Wetteraner Seite beendet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Feuerwehr Hagen.

Quelle: Feuerwehr Wetter (Ruhr) (ots)