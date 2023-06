"Stopp Ramstein" – Friedensdemonstration gegen US-Basis

Am Samstag, den 24. Juni, fand in dem Dorf Steinwenden im Landkreis Kaiserslautern eine Friedenskundgebung gegen die US-Luftbasis in Ramstein statt. Die Demonstration bildet den Abschluss des traditionellen einwöchigen Friedenscamps, das jedes Jahr stattfindet. Nach Angaben der Organisatoren von "Stop Ramstein" stand die diesjährige Protestaktion unter dem Motto "Friedenswünsche". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Teilnehmer riefen zum Widerstand gegen den aktuellen Kurs der Bundesregierung und gegen die NATO auf. Gefordert wird ein diplomatischer Ausweg aus dem Konflikt in der Ukraine." Quelle: RT DE