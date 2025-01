Festnahme nach tödlichen Schüssen in Bad Friedrichshall

Nach den tödlichen Schüssen in einer Firma im baden-württembergischen Bad Friedrichshall ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 52-jährige Deutsche wurde noch am Abend in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis unter Einbindung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) gefasst, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Tatverdächtige ein Mitarbeiter der Firma, in der sich die Attacke ereignete. Es soll das Firmengelände am Dienstagabend maskiert betreten und dort auf drei Männer geschossen haben. Zwei Personen wurden durch die Schüsse tödlich und ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn dauern noch an. Weitere Details wurden zunächst nicht veröffentlicht. Quelle: dts Nachrichtenagentur