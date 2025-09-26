Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Velbert: Mit Airsoftwaffe auf Bus geschossen - Polizei sucht Hinweise

Velbert: Mit Airsoftwaffe auf Bus geschossen - Polizei sucht Hinweise

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 09:30 durch Sanjo Babić
(Symbolfoto) Bild: Polizei
Am Donnerstag, 25. September 2025, wurde auf einen Bus in Velbert-Neviges ein Schuss aus einer sogenannten Airsoftwaffe abgegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Das war nach dem aktuellen Ermittlungsstand geschehen:

Gegen 21:50 bemerkten Fahrgäste sowie der Busfahrer bei der Einfahrt des Busses in den Busbahnhof an der Lohbachstraße einen lauten Knall. Sie stellten fest, dass die hintere rechte Scheibe gesprungen war und wählten daraufhin den Notruf der Polizei.

Schnell eingetroffene Einsatzkräfte stellten anhand einer in der Scheibe vorhandenen Einschussmarke fest, dass es sich bei der verwendeten Munition um eine sogenannte Airsoft-Patrone handelte. Ein entsprechendes Projektil wurde im Rahmen der Spurensicherung sichergestellt.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat zur angegebenen Zeit am Busbahnhof in Velbert-Neviges Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)

