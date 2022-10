Weimar: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten auf der A 4

Am gestrigen späten Freitagabend, um 22:50 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz vor der Anschlussstelle Weimar, zu einem schwerem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Ein Pkw Audi mit drei Insassen (m, syrisch, 23/24/27) befuhr die rechte Fahrspur der dreispurigen Autobahn. Der 24-jährige Fahrzeugführer verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchfuhr in der weiteren Folge die angrenzende Böschung und überschlug sich mehrfach. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Verkehrszeichen und seitlichem Bewuchs.

Das Fahrzeug kam nach 100 m auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die drei Insassen erlitten schwere Verletzungen, wobei bei einem Insassen Lebensgefahr besteht. Letzte Person wurde mittels Rettungshubschrauber in eine nahe Klinik geflogen. Die anderen beiden Personen wurden in umliegende Krankenhäuser per Rettungswagen verbracht. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M. war für die Rettungs- und Bergemaßnahmen für zwei Stunden voll und weitere zwei Stunden teil gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 20.000,- Euro.



Quelle: Autobahnpolizeiinspektion (ots)