Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Bonn: Sturmschaden - Baumstamm verfehlt Mehrfamilienhaus nur knapp

Bonn: Sturmschaden - Baumstamm verfehlt Mehrfamilienhaus nur knapp

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Am Nachmittag des 12. August 2025 wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn zu einem umgestürzten Baum auf die Straße am Hügel alarmiert.

Bei Eintreffen des ersten Fahrzeuges fanden die Einsatzkräfte einen mehrere Tonnen schweren Baum mit einem Durchmesser von über einem Meter vor, welcher neben ein Wohnhaus gestürzt war. 

Das Astwerk des Baumes touchierte beim Fallen das Gebäude, hierbei wurden Teile des Daches, der Fassade und ein Vordach beschädigt. Nach dem Eintreffen von weiteren Kräften konnte festgestellt werden, dass der Baum stabil zum liegen gekommen ist. Im Bereich des Hauseinganges wurden Äste mittels Motor- und Teleskopsäge zerlegt und ein Vordach demontiert. Ein unter der Krone stehendes Motorrad konnte freigeschnitten und unbeschädigt entfernt werden. Lose Teile der Dacheindeckung wurden mit der Drehleiter erkundet und entfernt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwache 1 und der Führungsdienst der Feuerwehr Bonn.

Quelle: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn (ots)

