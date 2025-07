Köln Mehr als 500 Kilo Haschisch sichergestellt

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat nach umfangreichen Ermittlungen knapp über 500 Kilogramm Drogen sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten einen Verdächtigen (26). Der nunmehr Beschuldigte wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der Ermittlungen gingen die Kriminalbeamten Hinweisen nach, dass der Beschuldigte zwei Warensendungen erhalte. Daraufhin fuhren am Montag (21. Juli) zahlreiche Polizisten an eine Kerpener Adresse, die mit dem Beschuldigten in Verbindung stehen soll. Sie nahmen den Beschuldigten bei Entgegennahme der Pakete auf einem Garagenkomplex fest. Die Polizisten stellten die als Lebensmittel deklarierte, Ware sicher. Bei dem Einsatz unterstützen Polizisten und weitere Beamten mit ihren Diensthunden des Polizeipräsidiums Köln die Beamten aus dem Rhein-Erft-Kreis.

Bei der anschließenden Begutachtung der sichergestellten Ware, fanden die Kriminalbeamten mehr als 500 Kilogramm zum Weiterverkauf vorbereitetes Haschisch und sicherten Spuren. Weitere Beamte durchsuchten zudem die Wohnanschrift des Beschuldigten in Pulheim. Sie stellten dort Marihuana, Messer und für den Verkauf von Cannabis bestimmte Utensilien sicher.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 führen seit einigen Wochen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Einfuhrschmuggels von Cannabis in nicht geringen Mengen. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizei Köln (ots)