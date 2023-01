Großflächiger Stromausfall im Harz

Im Landkreis Harz ist es am Sonntag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Grund sei "ein technischer Defekt", teilte das Lagezentrum der Landesregierung Sachsen-Anhalt in Magdeburg in der Nacht zu Montag mit.

Es sei nicht absehbar, wann mit einer Wiederversorgung gerechnet werden könne. In der Mitteilung heißt es: "Es sollten zunächst eigene Vorräte aufgebraucht werden. Helfen Sie vor allem älteren Menschen und Kindern bei der Versorgung."

Es würden Notunterkünfte eingerichtet. "Suchen Sie die Notunterkünfte oder in Notfällen das Feuerwehrgerätehaus auf", so das Lagezentrum. Quelle: dts Nachrichtenagentur