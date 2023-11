Tourismus in Deutschland im September 2023: 5,0 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

Im September 2023 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 49,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 5,0 % mehr als im September 2022. Gegenüber September 2019, dem Vergleichsmonat vor der Coronapandemie, lagen die Übernachtungszahlen im September 2023 um 3,8 % höher. Nach dem Mai ist der September damit der zweite Monat in diesem Jahr, in dem das Vor-Corona-Niveau übertroffen wurde.

Zahl der Gäste aus dem In- und Ausland nimmt zu Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland war im September 2023 mit 41,9 Millionen um 4,5 % höher als im Vorjahresmonat September 2022. Im Vergleich zum September 2019 waren es 5,6 % mehr Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,0 % auf 7,7 Millionen, lag damit aber noch 5,2 % unter dem Vorkrisenniveau von September 2019. Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)