Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Hannover: Jungschwan auf der Autobahn 2: Polizei rettet gefiederten Ausreißer

Hannover: Jungschwan auf der Autobahn 2: Polizei rettet gefiederten Ausreißer

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am Sonntagmorgen, 14.09.2025, ist die Autobahnpolizei Hannover gegen 8:00 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz auf der Auffahrt Lehrte-Ost in Richtung Dortmund gerufen worden. Eine vermeintliche Gans blockierte die Fahrbahn.

Vor Ort stellten die Beamten jedoch fest, dass es sich bei dem Tier um einen noch flugunfähigen Jungschwan handelte, der versuchte, auf die Autobahn zu laufen. Er war sichtlich aufgeregt und teilweise aggressiv, was eine gefährliche Situation für den Vogel und den Verkehr darstellte.

Die Polizisten setzten verschiedene Methoden ein, um den Schwan von der Fahrbahn fernzuhalten. Besonders hilfreich erwies sich dabei das Schwenken einer Warnweste. Schließlich konnte ein Mitarbeiter der Wildtierrettung des NABU Garbsen den Jungschwan sicher einfangen und in ein Transportbehältnis setzen.

Der Jungschwan wurde unversehrt an einem ruhigen Weiher in der Wedemark freigelassen. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr umsichtiges Handeln und ihre Unterstützung bei diesem tierischen Einsatz. 

Quelle: Polizeidirektion Hannover (ots)

